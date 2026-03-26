成田国際空港は、第1ターミナル中央ビル5階を「SHIKISAI GARDEN -Seasonal colors-」として、4月9日にリニューアルオープンする。「日本の文化と精神性を育む豊かな水と四季の移ろい」をテーマにデザインし、広大なエリアで水の流れや四季を通して日本を感じながらゆったりと過ごすことができる。エントランスと吹き抜け部には四代 田辺竹雲斎氏の作品「空の環」を配置し、リラックスエリア「茶の間」「居の間」「書の間」、竹林を