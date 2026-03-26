ＷＢＣに出場していた巨人の大勢投手（２６）が２６日、ファームでの調整登板に向けて２軍練習に参加。ジャイアンツ球場で出力を上げたキャッチボール、ダッシュなどを行って汗を流した。次回は２８日の２軍・日本ハム戦（鎌ケ谷）で登板予定となっている。前日２５日の１軍練習（東京ドーム）では帰国後初の実戦形式となるライブＢＰに登板。打者４人と対戦して１７球、最速１５０キロをマークし「体の痛みなく投げられたので