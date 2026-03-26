不安や怒りを抱えているとき、どうしたらマイナスな感情を消すことができるのだろうか。精神科医である著者が自身の経験を踏まえ、いつでも上機嫌でいられるコツを解説する。※本稿は、精神科医の和田秀樹『なぜあの人はいつも上機嫌なのか』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。“逃げ”の気晴らしはイヤな感情を長引かせるだけ理屈では感情を操作することはできない。ということは、イライラや不安などの悪感情から「逃