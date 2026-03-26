◆センバツ第８日▽２回戦大阪桐蔭―三重（２６日・甲子園）春夏１０度目の全国制覇を目標に掲げる大阪桐蔭が２６日の２回戦で三重と対戦した。この日は最速１５３キロ右腕・吉岡貫介（３年）が先発。西谷浩一監督（５６）は「エースですのでしっかり投げてもらいたい」と期待を込めて送り出した。吉岡は２回１死の中森仁湖への５球目で１５２キロをマークした。横浜・織田翔希（３年）は２０日の１回戦・神村学園戦で