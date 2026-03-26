元ＡＫＢ４８の板野友美が２２日、ＡＢＥＭＡ「秘密のママ園」に出演。４歳となった長女の教育について語った。この日は元祖チャイドルとして人気を博した野村佑香の日常に密着。２人の女児のママでもある野村は、海外旅番組で２２カ国も訪問。その中の北欧の国で、子どもの自主性に任せている家族を見た事で、大人がそれができる環境作りをするのは「素晴らしい」と実感。英語＆自主性を養う教育を意識するようになったという