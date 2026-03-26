韓国俳優のパク・ソジュン（37）が26日、都内で行われた「meet tree」ブランドアンバサダー就任記者発表会に登場。“美肌”の秘けつを明かした。【全身ショット】さすがのスタイル！ホワイトジャッケットで登場したパク・ソジュン白いジャケットを着て姿を見せたパク・ソジュン。冒頭「みなさま、こんにちは。パク・ソジュンです。よろしくお願いします」と日本語であいさつした。発表会では司会者から「いつ見てもきれいな