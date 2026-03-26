ソフトバンク・オスナ投手の開幕２軍スタートが２６日、決まった。２７日の開幕・日本ハム戦（みずほペイペイ）に向けて、同球場で行われた会見に、ソフトバンク・小久保監督と日本ハム・新庄監督が登場し、シーズンへの意気込みを話した。小久保監督は会見後に、オスナについても言及した。今季は杉山との守護神争いが期待されていたが、オープン戦８試合登板で４失点という結果も踏まえてファームで開幕を迎えることが決定。