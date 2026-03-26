国枝厩舎のラストウィークだった松籟Ｓを勝ち、オープン入りを決めたアマキヒ（牡４歳、栗東・橋田宜長厩舎、父ブラックタイド）は大阪―ハンブルクＣ（４月１１日、阪神競馬場・芝２６００メートル）へ向かうことになった。鞍上は引き続き、岩田望来騎手＝栗東・フリー＝。今月から管理する橋田調教師は「素晴らしい馬です。サンデーサイレンス産駒と思ってやっていきたい。長距離で結果を出してきたので、その延長戦上で考え