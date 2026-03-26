NASAの月面基地フェーズ3のコンセプト画像/NASA（CNN）米航空宇宙局（NASA）のアイザックマン長官は24日、ワシントンで開催されたイベント「イグニション」で、月面基地に関する刷新計画を含む野心的なビジョンを発表した。中でも注目されるのは新たな原子力火星探査機で、2028年までの打ち上げを目指すとしている。NASAは長らく、宇宙飛行士が月面で恒久的に生活し勤務できる基地の建設を目指してきた。その取り組みのスケジュー