通勤定期券の私的利用には制限がなく、プライベートで使用している人もいるでしょう。 しかし、掲題のように、内回りで申請している定期を外回りで利用してもいいものなのでしょうか。本記事では、定期券の券面の経路以外での乗り降りについて、その問題性とリスクを解説します。 「通勤定期券」で山手線の逆回り乗車は「不正乗車」に該当する可能性も 山手線の定期券代は、購入時に申告する経路により、券面