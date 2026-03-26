「NISAはオルカンとS&P500を買っておけばいいと聞くけれど、本当にこの2つだけで大丈夫なのか」そんな不安を感じている人はいませんか。 一般的にはこの2本だけでも十分な選択肢ですが、目的次第ではほかの商品を組み合わせることでさらに資産形成の幅が広がります。本記事では、S&P500とオルカンの基本から、それ以外に検討すべき商品の具体例、選び方までを分かりやすく解説します。 そもそも「S&P500