エレコムが、Wi-Fiルーター（無線LANルーター）の使用期間に関する調査を実施した。4年以内に買い替えた人が半数を超えたものの、5年以上前に購入した製品を使い続けている人が3割以上いることも明らかに。エレコムは「ハードウエア、通信規格、セキュリティを考えると、Wi-Fiルーターの寿命は最長で6年と考えるべき」としており、安全性を考えると「まだ動くから」と古いWi-Fiルーターを使い続けるのは得策ではなさそうだ。エレコ