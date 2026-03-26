画家で女優のチョン・ウネの恋愛歴が家族の口から明かされ、夫のチョ・ヨンナムが戸惑いを見せた。3月25日、YouTubeチャンネル「ニオルグル_ウネさん」には、「純粋に愛だけをしていそうだったウネ＆ヨンナムさんの率直な新婚レビュー」と題した動画が公開された。【写真】チョン・ウネのウェディングフォトこの日の映像では、チョン・ウネの過去の恋愛について自然な流れで話題が広がった。弟が「お見合いでうまくいったことはあ