世界的スターになっても、なおこんな扱いを受けるのか。BTSをめぐる今回の騒動は、そんな違和感をあらためて浮かび上がらせた。【画像】BTSを醜い“モグラ叩き”で表現した米カード会社3月25日（現地時間）、米NBCの人気番組『ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン』の収録現場で、BTSに向けられた“冗談”が問題視され、謝罪に追い込まれた。物議を醸したのは、ウォーミングアップ芸人セス・ハーゾグによる「