焼鳥屋「鳥貴族」は、2026年4月1日（水）から、「うぬぼれ続けて創業40周年 ありがとうフェア」第5弾を開催する。【画像】「ありがとうフェア」全８品はこちら期間限定メニューは全8品。創業初期の人気創作串を再現した「とり天マヨ串」や、希少部位を使用した数量限定の「鶏ハラミとたっぷりネギの甘酢ソース」、温玉を使った新感覚のオリジナルスイーツ「温玉deプリン」などが登場する。鳥貴族は、税込390円均一の焼鳥屋チェーン