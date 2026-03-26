【アバンギャルド君】 受注期間：3月26日～5月6日 9月 発売予定 価格：5,390円 海外のホビーメーカー「GOD BRAVE STUDIO」は、プラモデル「アバンギャルド君」を9月に発売する。価格は5,390円。 本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、調月リオが制作した戦闘用ロボット「アバンギャルド君