北九州市は、スマートフォンなどで妊産婦健診の手続きができる取り組みを、4月から始めます。北九州市の武内市長は26日の定例会見で、4月1日から、妊産婦健診の手続きをデジタル化すると発表しました。5年前から市が導入している「きたきゅう子育て応援アプリ」をインストールして利用登録すると、スマートフォンなどから妊産婦健診の受け付け手続きができるほか、健診結果をアプリで確認することもできるという