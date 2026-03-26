災害時、孤立した地域に向けて速やかに物資を輸送するため県は26日、ドローン関連事業者と覚書を結びました。覚書を結んだのは県と県内のドローン事業者5社です。地震や水害などが起きた時、孤立した地域への物資輸送はこれまでヘリや徒歩で行われていましたが、体制を整備し3日以内にドローンによる輸送を行うということです。県によりますと、県内には災害発生時、道路の寸断などにより孤立のおそれがある地域