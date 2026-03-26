自転車BMXフリースタイル・パーク男子で21年東京、24年パリ五輪代表の中村輪夢（ウイングアーク1st）が26日、都内でモスバーガーチャレンジパートナー契約発表会に出席した。モスバーガー食べ放題となるカードをゲットし「食べまくりたい！家族や友達と行ってワイワイ食べたい」と笑顔で語った。新商品の「新とびきりチーズ」も試食し「とびきりおいしい」とPR。バックフリップなどの技を披露し、ハンバーガーのパネルを跳び越