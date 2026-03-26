俳優の沢尻エリカ（39）の写真集公式Xが26日に更新され、約20年ぶりとなる写真集『DAY OFF』の表紙カットが公開された。2007年発売の『ERIKA』以来となる新作で、“今”の沢尻の姿を収めた一冊となっている。【先行カット】スタイル抜群！海の中を悠々と泳ぐ沢尻エリカ本作は、沢尻エリカ自身が衣装や撮影場所をセレクトし、メイクも手がけた意欲作。私物の衣装を使用し、ときにすっぴんも披露するなど、飾らない素顔と自然体