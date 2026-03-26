モデル・タレントの高田秋（34）が26日までに自身のインスタグラムを更新。「BSイレブン競馬中継」に出演している美人3ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「大好きで尊敬しかないおふたり」と皆藤愛子、宮島咲良との3ショットを投稿した。高田含めてこの3人は「BSイレブン競馬中継」にキャスターもしくはアシスタントを担当していた。最後に「いつもの場所で」と締めた。ネットでは「可愛い」「素敵な3ショット