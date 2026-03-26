WBCのキューバ代表に参加していた巨人のライデル・マルティネス投手(29)が26日、東京ドームでの全体練習でチームに合流した。昨季は46セーブで最多セーブに輝いた守護神はWBCに出場し、キューバ代表は1次ラウンドで敗退。母国に帰国したが、イラン紛争の影響で航空網が混乱したこともあって、来日が25日までずれ込んでいた。阿部監督は、WBCに出場した大勢も含め「2人がいない想定で臨みたい」と開幕メンバーから外れる見通