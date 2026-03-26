仙台北署は26日、酒を飲んで車を運転したとして道交法違反容疑で現行犯逮捕したプロ野球の岡本真也元選手（51）を釈放した。証拠隠滅や逃亡の恐れがないと判断した。任意で捜査を続ける。現役時代は中日や西武、楽天に在籍した。