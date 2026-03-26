中国国際航空は24日、ベルギーのブリュッセル空港でブリュッセルと北京を結ぶ国際線（直行便）の就航セレモニーを開いた。新華網が伝えた。さらに、ブリュッセルと成都を結ぶ国際線（直行便）が26日に就航することも発表された。（提供/人民網日本語版・編集/KN）