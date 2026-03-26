3月以降、中東情勢の緊張を背景に世界の金融市場が大きく変動する中、投資家の間で資産の安全性と流動性への関心が一段と高まっています。こうした環境下で、中国資産がアジア太平洋地域の一部投資家にとって「避難先」として再評価されています。韓国預託決済院（KSD）のデータによると、直近1カ月で韓国の投資家は中国A株市場において、三一重工や贛鋒鋰業、光迅科技、長電科技などを中心に積極的な買い越しをおこな