日常生活や大切な節目で見聞きする言葉の「共通パーツ」に注目して、ちょっとした思考のトレーニングに挑戦してみませんか？今回は、祈りを込める儀式の名称、状況に合わせた振る舞い、郵便の特別な扱い方、緊迫した状況を表す言葉、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□