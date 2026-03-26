「先進運転支援機能」を活かしたままでカスタマイズを実現2026年2月、インテックス大阪（大阪市住之江区）で開催されたカスタムカーイベント「大阪オートメッセ2026」で、ダムドはカスタムカー「ステップワゴン・レゾネーター」を出展しました。エアロパーツの開発や販売を手掛けるダムドは、さまざまなモデルをレトロなスタイルへとカスタマイズする取り組みで知られています。【画像】超カッコいい！ これがホンダ「角目4灯