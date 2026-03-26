ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）の元メンバー、加藤心さんが自身のインスタグラムを更新。芸能活動を再開させることを発表しました。 【写真を見る】【 元ME:I・加藤心 】芸能活動再開 ＆ エビス・プロ所属を発表「多くのファンの皆様を笑顔にできるような活動に取り組んでいきたい」 【コメント全文】加藤さんは「この度、エビス・プロ所属になりました。何事も感謝の気持ちを忘れずに、誠心誠意向き合い一生懸命頑