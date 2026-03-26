西から回復も関東と東北は雨残るきょうは低気圧や湿った空気の影響で、関東や東北で雨が続くでしょう。関東は夕方以降、まとまった雨雲が離れていきますが、夜にかけて所々で雨が残る見込みです。東北は夜まで本降りの雨の所が多いでしょう。北海道や中国、四国、九州は安定して晴れます。近畿や東海は日中は雲が残りやすいですが、ゆっくりと天気が回復します。【CGで見る】全国の雨の予想シミュレーション（26日午後1時〜26日午