日本ハムの新庄剛志監督（54）が26日、前日に控えた開幕戦に向けてみずほペイペイドームで、ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）とともに会見に出席した。司会者から「今シーズン、チームとしてどのようなこだわり、姿勢を見せていきたいか。注目してほしいポイントを」と、問われた新庄監督は「昨日は9時に福岡空港着いてホテルからレンタカーに乗り、長崎ちゃんぽんを食べに行って、その後、小さい頃に野球を楽しんで過ごし