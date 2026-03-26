日本ハムの新庄剛志監督が２６日、みずほペイペイドームで行われた「パーソルパ・リーグ」開幕戦の前日会見に対戦相手のソフトバンク・小久保裕紀監督とともに臨んだ。新庄監督は冒頭で、前日に福岡入りした後、長崎ちゃんぽんを食べに行くったり、子供の頃に野球を楽しんで過ごした家を見に行ったり、小学校、中学校を巡ったとしし、最後に神社で「大好きな小久保監督といい試合ができますようにって、お祈り。珍しくお祈り