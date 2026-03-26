巨人は２６日、東京ドームで午後１時３０分から開幕前日練習をスタートした。２７日の阪神との開幕戦（東京Ｄ）に向け、練習前には円陣を組み、この日からチームに合流したライデル・マルティネス投手が拍手で迎えられた。キューバ代表でＷＢＣに出場したマルティネスは２５日に来日。侍ジャパンの大勢とともに、コンディション調整のため開幕はメンバー外となる。この日の練習の様子は「ＧＩＡＮＴＳＴＶ」で生配信。フ