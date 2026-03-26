巨人のライデル・マルティネス投手が２６日、東京ドームで行われる全体練習に姿を現し、チームに合流した。ＷＢＣに出場し、２５日に来日していた。昨年４６セーブで最多セーブのマルティネスは、キューバ代表としてＷＢＣに出場。プエルトリコでの１次ラウンド３試合に登板も敗退した。日本時間１２日の最終戦後、キューバに帰国したが、世界情勢の影響で航空機が混雑していたことなどから、来日は２５日までずれ込んだ。阿