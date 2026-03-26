タレントの三上悠亜がロングヘアにチェンジしたことを明かした。「ロングになりました」と２５日までに自身のインスタグラムを更新した三上。白トップス、ジーンズを合わせている。「短めも気に入ってたけど明日から台湾でチアするのを日本のファンの女の子たちが見に来てくれるんだけど、ロング派の子が多いのでロングにしました日本から見に来て来てくれるの愛いつもありがとう明日からもしっかり応援頑張ってくるよ