ロッテのアイスカテゴリに10年ぶりの新ブランド「アジアに恋して」が誕生する。爽やかで心地よい異国情緒あふれる味わいと香りを特徴とし、黒糖烏龍ミルクティー、クリーミー杏仁豆腐、ジャスミンミルクティー、マンゴーラッシーの4種類のフレーバーで展開する。発売日は4月6日、価格はオープン（各267円前後）。都内で開催のメディア発表会にて、アイドルグループCUTIE STREETが新商品をアピールした。ロッテのアイスブランド「ア