Ｊ２ジュビロ磐田は２６日、下部組織の磐田Ｕ―１８に所属するＭＦ西岡健斗（１７）とプロ契約を締結したことを発表した。西岡は静岡県浜松市出身で、１７２センチ、６４キロのボランチ。２種登録されていた昨年６月の天皇杯２回戦（対Ｊ３相模原）で先発を務めた経験もある。今月１日に行われた静岡県ヤングサッカーフェスティバルでは、Ｕ―１７静岡県ユース選抜として出場。Ｕ―１７日本高校選抜からゴールを奪い、１―０の