白毛のアイドルホースの出産にＳＮＳ上では、歓喜の声が上がっている。桜花賞などＧ１・３勝を挙げたソダシの２番子となる牡馬が３月１１日に誕生していたことを、北海道苫小牧市のノーザンホースパークが２６日、公式Ｘで報告した。毛色は鹿毛で、ソダシが寄り添うような写真とともに「元気な男の子を出産しました！」とポスト。放牧地を元気いっぱいに走り回っており、ソダシも一生懸命にお世話していると伝えている。２