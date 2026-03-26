○船橋市とNTT東日本 千葉支店が共同して地域DXを推進2020年12月に「自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画」が策定されて以来、自治体ではどのようにDXを推進していくかが課題となっている。民間企業と同様、自治体においてもDX推進の担い手は不足しており、人材育成や確保、体制の整備、システム調達などをどう解決していくか各自治体が頭を悩ませている状況だ。そんな中、地域密着型のITベンダーの協力を得て、