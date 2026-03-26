皇居では、昨春より「皇居を巡る謎解きの旅 with QuizKnock」が実施されているのをご存知だろうか？皇居東御苑を周遊しながら、自身のスマートフォンを使ってチャレンジする、全10問の謎解きゲームとなっている。予約は不要、参加費は無料。折しも、2026年春の皇居乾通り一般公開(3月21日〜3月29日)が行われている。この機会に、桜を愛でながら皇居で謎解きに興じてみるのも良いだろう。皇居東御苑にて「皇居を巡る謎解きの旅 with