◆センバツ第８日▽２回戦大阪桐蔭―三重（２６日・甲子園）春夏１０度目の全国制覇を目標に掲げる大阪桐蔭が２回戦で三重と対戦した。２４日の１回戦で大阪桐蔭は熊本工を４−０で破った。身長１９２センチの大型左腕・川本晴大（２年）が１５０球を投げ被安打３、１４奪三振で完封した。この日は最速１５３キロ右腕・吉岡貫介（３年）が先発。西谷浩一監督（５６）は「エースですのでしっかり投げてもらいたい」と期待