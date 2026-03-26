【モデルプレス＝2026/03/26】韓国俳優のパク・ソジュンが26日、都内にて開催された「meet tree」ブランドアンバサダー就任記者発表会に出席。来日を果たし、自身の美容ルーティンについて明かした。【写真】「梨泰院クラス」俳優、最新来日で満面の笑み◆パク・ソジュンが来日 美容ルーティン明かす森のある暮らしを届けるサステナブル・ライフスタイルブランド「meet tree」では、ソジュンが出演する新WebCMの公開に先駆けて、テ