週刊モーニングで連載中の漫画『定額制夫の「こづかい万歳」〜月額2万千円の金欠ライフ〜』の作者・吉本浩二さんが2026年3月23日、最新話の描写をめぐるお詫びと修正をXで公開した。コストコでお菓子を調達しボードゲームを楽しむも...『定額制夫の「こづかい万歳」〜月額2万千円の金欠ライフ〜』は、「こづかい制」で暮らす作者の吉本さんを中心に、周囲の人物が限られた「こづかい」をやりくりして余暇を楽しむさまをドキュメン