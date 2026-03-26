東かがわ警察署 3月26日午前8時半ごろ、東かがわ市五名の国道377号「はらいがわトンネル」の中で、ダンプカーがスリップし、縁石に衝突しました。 警察によると、この事故によるけが人はいませんでしたが、ダンプカーの撤去に時間がかかるとして、事故の影響で国道377号線上のさぬき市多和兼割（極楽橋西詰付近）から、東かがわ市五名（五名トンネル東坑口付近）までの約4.7キロが午前9時30分から通行止めとな