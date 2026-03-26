天満屋岡山店 広報担当／野口咲良さん Park KSBアプリに寄せられた疑問をもとにお伝えする「みんなのハテナ」。今回のテーマは「入学シーズン 春のファッション」です。デパートの婦人服売場で聞いてきました。 入園式、入学式のある「春」は家族にとって大切な節目の季節です。ただ、女性が悩むのがファッションです。 子どもの入学式などを経験した女性を対象にした調査によると、入学式などで自