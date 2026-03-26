福岡県の服部知事は26日午前、報道陣の取材に応じ、県の幹部職員らでつくる任意団体「部課長会」が県議会議長らのパーティー券を一括購入していた問題をめぐり、県の総務部長と話し合いの場を持ったと明らかにしました。■服部知事「総務部長としても、パーティー券、議長副議長の就任祝賀会、こういうものに部課長会としては今後一切関わらないという方針でいきたいというお話でしたので。」総務部長によ