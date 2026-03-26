ロシアイランへドローン提供を開始、月末まで輸送完了へ ロシアが米国イスラエルとの戦争を続けるイランを支援するために、ドローンや食料、医療品などの軍事支援の提供を開始した。テレグラフが報じている。イランとロシアの高官は戦争が始まってわずか数日後にドローンについて協議を開始。軍事支援の輸送は今月上旬に開始し今月末には完了する見通し。 ロシアは原油高の恩恵を受けるため米イラン戦争