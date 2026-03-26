タレント杉浦太陽（45）が、25日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜午後11時10分）に出演。妻で元モーニング娘。の辻希美（38）との夫婦仲について語った。愛妻家で知られる杉浦だが、ケンカをしないのか聞かれると、「お互い、これを超えたらケンカするなって線が分かってるから。結婚、今年19年なんですけど。だからもうケンカする意味がない。さんざんバトってきたんで。バトってきて、今もう停戦中です。バトっ