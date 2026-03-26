日本劇作家協会のホームページが更新されました。【映像】日本劇作家協会有志が緊急声明「緊急声明『私たちはあらゆる武力行為に反対し、言葉による平和的解決を求めます』私たち日本劇作家協会有志は、アメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃に対し、即時停止を求めます。同時に、イランによる報復的武力行為に対しても即時停止を求めます。また、イスラエルによるレバノンに対する空爆も即時停止を求めます。アメリカお