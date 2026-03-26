ジャングルポケット太田博久（42）の妻でモデルの近藤千尋（36）が25日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜午後11時10分）に出演。夫と税理士との“衝撃の会話”について語った。芸能人同士の夫婦の財布事情に関する話題になると、近藤は「うちは大きな買い物…車とか家とかは、全部私が勝手に買ってきます」と話す。生活費などの費用は折半にし、近藤が太田に請求しているとのこと。ところが、「この間、ショッピン