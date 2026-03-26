東京地裁中目黒庁舎高速大容量の第5世代（5G）移動通信システムなどに関する営業秘密を流出させたとして、ソフトバンクが同社元社員＝不正競争防止法違反罪で有罪確定＝と転職先の楽天モバイルに対し、計10億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁（杉浦正樹裁判長）は26日、楽天モバイルへの請求を棄却した。元社員には約250万円の支払いを命じた。訴状などによると、元社員は2020年に楽天モバイルに転職した際、持ち出